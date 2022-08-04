"Быдло-хавчик" и десерты в виде фекалий: российский бар удивил пользователей сети (фото)

Ассортимент бара подойдет далеко не всем

В российских Санкт-Петербурге и Москве существуют заведения общепита, которые предлагают своим посетителям поесть фекалий. По крайней мере десерт, стилизованный под продукт человеческой жизнедеятельности, можно обнаружить в меню российского "УЕ!бара". Впрочем, это не единственное, чем решили привлечь внимание администраторы заведения.

На очередной плод разбушевавшейся фантазии российских предпринимателей обратила внимание пользователь сети Ангелина Бакалинская, которая напомнила, что Петербург так-то считается "культурной столицей" россии.

"Несколько дней думала, выкладывать или нет, но когда несколько человек шлют, ну кто я такая, чтобы оставить вас без свежей дичи", — написала она.

Как видно на прикрепленных к посту изображениях, бар позиционирует себя, как заведение для "творческих" людей, а своеобразный антураж называют "искусством".

Еще больше вопросов возникает и от меню, в котором можно найти десерты в виде фекалий или половых органов.

Коктейли хоть и выглядят менее эксцентрично, но при этом носят названия, вполне соответствующие духу заведения.

Впрочем, далеко не все пользователи сети оценили "креатив".

Как сообщалось ранее, исследование социологов показало, что около 30% россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, а также, что люди жили в эпоху динозавров.