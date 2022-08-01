Слова даються через силу: путін почав дивно заїкатися (відео)

Російський диктатор через силу вимовляє слова

В останні дні увага багатьох людей звернена на стан здоров’я російського диктатора володимира путіна, у поведінці якого спостерігається багато дивностей. Наприклад, нещодавно виступаючи перед школярами, які брали участь у конкурсі "Велика зміна", він з помітними проблемами вимовив слово "програмування", а у своєму останньому виступі теж почав дивно "ковтати слова".

Так на відео, поширеному російськими телеграм-каналами, видно, що путін говорячи про постачання металопродукції двічі запнувся, поки вимовляв свою промову.

Цього разу йому важко далися слова "дня" і "взаємовигідне", які у його виконанні прозвучали як "д…" і "вз-вигідне".

Варто зазначити, що під час останніх появ на публіці путін також відзначився дивною поведінкою. Так під час візиту до Ірану він помітно накульгував, хоч і намагався не подавати виду, ніби щось йде не так. Крім того, ще більше питань викликала поведінка однієї із рук диктатора.

Нагадаємо, про проблеми з правою рукою путіна говорять давно. Наприклад, у квітні кінцівка диктатора виглядала зовсім неприродно.