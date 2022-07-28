День Хрещення Русі 28 липня: що можна і категорично заборонено робити в це свято
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28 липня в Україні відзначають день Хрещення України-Русі
Свято Хрещення Русі, згідно з церковним календарем на липень, відзначається щорічно в день церковної пам’яті князя Володимира, зарахованого до лику святих. Цього року дата збіглась ще й з Днем української державності, який у 2021 році заснував президент України Володимир Зеленський.
День Хрещення Київської Русі – України заснував 2008 року президент Віктор Ющенко. Більшість істориків схиляються до того, що Русь прийняла хрещення 988 року, але є й інші версії.
День Хрещення Русі 2022: що можна робити 28 липня
- Вранці 28 липня потрібно помолитися та запалити лампаду. Вірять, що біси цього дня зляться і можуть нашкодити людині.
- Окропити оселю святою водою і натщесерце її випити.
- Жінкам належало якнайкраще відпочити.
- Провести час із дітьми, присвятити їм день, навчаючи домашній праці.
День Хрещення Русі 2022: що не можна робити 28 липня
- Виходити у поле. Вважалося, що 28 липня там ходить нечиста сила.
- Користуватися гострими предметами, у тому числі ножицями та ножем.
- Лихословити і лаятись.
- Сваритися з членами сім’ї.
Нагадаємо, у серпні в Україні святкується багато важливих церковних дат. Зокрема, 14 серпня православні відзначають так званий Медовий спас.