День Хрещення Русі 28 липня: що можна і категорично заборонено робити в це свято

28 липня в Україні відзначають день Хрещення України-Русі

Свято Хрещення Русі, згідно з церковним календарем на липень, відзначається щорічно в день церковної пам’яті князя Володимира, зарахованого до лику святих. Цього року дата збіглась ще й з Днем української державності, який у 2021 році заснував президент України Володимир Зеленський.

День Хрещення Київської Русі – України заснував 2008 року президент Віктор Ющенко. Більшість істориків схиляються до того, що Русь прийняла хрещення 988 року, але є й інші версії.

День Хрещення Русі 2022: що можна робити 28 липня

Вранці 28 липня потрібно помолитися та запалити лампаду. Вірять, що біси цього дня зляться і можуть нашкодити людині.

Окропити оселю святою водою і натщесерце її випити.

Жінкам належало якнайкраще відпочити.

Провести час із дітьми, присвятити їм день, навчаючи домашній праці.

Читайте також: Категорія Lifestyle День хрещення Київської Русі — України 2022: найкращі листівки та картинки до свята День Хрещення Київської Русі — України у війну набуває ще більшого значення для українців

День Хрещення Русі 2022: що не можна робити 28 липня

Виходити у поле. Вважалося, що 28 липня там ходить нечиста сила.

Користуватися гострими предметами, у тому числі ножицями та ножем.

Лихословити і лаятись.

Сваритися з членами сім’ї.

Нагадаємо, у серпні в Україні святкується багато важливих церковних дат. Зокрема, 14 серпня православні відзначають так званий Медовий спас.