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День Хрещення Русі 28 липня: що можна і категорично заборонено робити в це свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що не можна робити у День Хрещення Русі 28 липня 2022 року Новина оновлена 28 липня 2022, 10:27
Що не можна робити у День Хрещення Русі 28 липня 2022 року

28 липня в Україні відзначають день Хрещення України-Русі

Свято Хрещення Русі, згідно з церковним календарем на липень, відзначається щорічно в день церковної пам’яті князя Володимира, зарахованого до лику святих. Цього року дата збіглась ще й з Днем української державності, який у 2021 році заснував президент України Володимир Зеленський.

День Хрещення Київської Русі – України заснував 2008 року президент Віктор Ющенко. Більшість істориків схиляються до того, що Русь прийняла хрещення 988 року, але є й інші версії.

День Хрещення Русі 2022: що можна робити 28 липня

  • Вранці 28 липня потрібно помолитися та запалити лампаду. Вірять, що біси цього дня зляться і можуть нашкодити людині.
  • Окропити оселю святою водою і натщесерце її випити.
  • Жінкам належало якнайкраще відпочити.
  • Провести час із дітьми, присвятити їм день, навчаючи домашній праці.

День Хрещення Русі 2022: що не можна робити 28 липня

  • Виходити у поле. Вважалося, що 28 липня там ходить нечиста сила.
  • Користуватися гострими предметами, у тому числі ножицями та ножем.
  • Лихословити і лаятись.
  • Сваритися з членами сім’ї.

Нагадаємо, у серпні в Україні святкується багато важливих церковних дат. Зокрема, 14 серпня православні відзначають так званий Медовий спас.

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#Прикмети #Заборони #Народні прикмети #День Хрещення Русі