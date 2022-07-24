Що потрібно зробити, щоб у будинку завжди водилися гроші: поради, які покращать фінансове благополуччя
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Якщо дотримуватися всіх цих "правил", то ви можете розраховувати на поліпшення своїх фінансів дуже швидко.
Часто буває так, що навіть маючи хорошу роботу та зарплату, грошей все одно не вистачає і вони постійно кудись діваються. Виною швидкого відходу грошей з дому є ви самі, і справа тут не в марнотратстві, а в неправильному ставленні до коштів: їх потрібно правильно зберігати, а також правильно до них ставиться.
Щоб залучити у своє життя гроші, потрібно отримувати від них задоволення та комфорт, пише видання "Так просто". Тому, щоб жити удосталь іноді потрібно дотримуватися народних прикмет, які розповідають, як збагатитися і не втратити своє багатство.
Що потрібно робити, щоб у будинку були гроші
- Щоб гроші водилися в будинку, не можна готувати, що їх мало. Також не варто розповідати про проблеми з грошима стороннім людям. Подібні дії відлякують успіх.
- Не можна приносити себе в жертву дітям, дружинам, чоловікам, батькам, забуваючи про свої потреби та бажання. Себе також слід заохочувати подарунками.
- Приймайте гроші з вдячністю.
- Не варто витрачати гроші першого ж дня, як тільки їх отримали. Кошти мають переночувати вдома.
- Не забувай робити добрі справи та постарайся відкладати із зарплати близько 10% на благодійність. Це необов’язково мають бути якісь фонди, можна купити щось у бабусі, яка торгує чи підкинути трохи грошей вуличному музикантові.
- Вдома має бути порядок. Сміття, зламані меблі, рваний одяг, розбитий посуд — призводять до бідності
- Відпускайте гроші просто.
Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.
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