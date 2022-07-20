Укр

Всё очень плохо? путин оправдался за сильный кашель (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
1997
Российского президента слишком часто начало подводить здоровье Новость обновлена 20 июля 2022, 18:50
Российского президента слишком часто начало подводить здоровье

Последние проявления болезни путин оправдал мощным кондиционером

Во время последнего визита в Иран российский президент владимир путин не только слишком заметно хромал ногами, но и успел простудиться. После визита в Тегеран он начал кашлять, чем спровоцировал еще больше слухов о приписываемых ему в последнее время заболеваниях. За кашель кровавый диктатор даже решил оправдаться.

В распространенном пропагандистскими каналами видео путин говорит, что постоянно кашлял на конференции с представителями СМИ, потому что в Тегеране (столице Ирана) "как следует шуровал кондиционер".

"Вчера в Тегеране было очень жарко — +38, а кондишн (кондиционер — ред.) там шуровал как следует. Поэтому я извиняюсь", — сказал российский диктатор.

Кашель кровавого президента привлек к себе внимание после того, как рупор кремля дмитрий песков сказал, что не знает, проходил ли путин повторную вакцинацию от коронавируса. Количество случаев COVID-19 в россии в последнее время растет.

Примечательно, но чтобы не заболеть, российский президент максимально дистанцируется от своих коллег на встречах с ними. Так, во время встречи с духовным лидером Ирана Али Хаменеем, диктатор страны-агрессора отсел от него на несколько метров. Комичности и бессмысленности этой ситуации придавал тот факт, что на встрече не было стола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что турецкий президент Реджеп Эрдоган во время визита в Иран дважды поставил российского коллегу на место.

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#Россия #Владимир Путин #Кашель #Хвороба