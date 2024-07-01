"Робочий двіж": у Києві будівельники відпочивають у "басейні" на висоті 23 поверху (відео)

У мережі почалося жваве обговорення

У спекотні дні київські будівельники знайшли цікавий спосіб освіжитися. Вони облаштували на 23 поверсі імпровізований басейн.

Відео показав місцевий телеграм-канал "Київ Інфо". Чоловіки набрали води в залізну "ванну".

Незважаючи на незвичні умови, будівельники вирішили ніжитися на сонечку в "басейні", попиваючи прохолодні алкогольні напої. З висоти 23 поверху їм відкривається чудовий панорамний вид на Київ.

Кадри з відпочинку потрапили до мережі з дотепною піснею з мему "Жизнь малина, жизнь клубника". І тут не посперечаєшся.

Увага! Ненормативна лексика.

Деякі користувачі мережі обурилися такою ініціативою: "Техніка безпеки? Ні, не чули".

"Будівельники теж люди" і їм необхідний відпочинок, у відповідь пишуть інші читачі каналу.

Закликаємо, не повторювати за героями відео. Це може бути небезпечно!

Нагадуємо, на Київщині діти вирішили прийняти водні процедури прямо у величезній калюжі. Очевидно, таким чином хлопці вирішили охолонути й просто весело провести час.

Варто відзначити, що "водойма" була настільки великою і глибокою, що дітям вдалося навіть пірнати. Відео цікавого відпочинку потрапило у соцмережі.

Раніше "Телеграф" писав про 9 найкращих басейнів у Києві. У столиці є комплекси, що надають відвідувачам можливість не тільки поплавати й розслабитися, а й зайнятися активними видами спорту, смачно поїсти та послухати музику.