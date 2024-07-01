"Рабочий движ": в Киеве строители отдыхают в "бассейне" на высоте 23 этажа (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 529
В сети началось оживленное обсуждение
В жаркие дни киевские строители нашли интересный способ освежиться. Они обустроили на 23 этаже импровизированный бассейн.
Видео показал местный телеграм-канал "Киев Инфо". Мужчины набрали воды в железную "ванную".
Несмотря на необычные условия, строители решили нежиться на солнышке в "бассейне", попивая прохладные алкогольные напитки. С высоты 23 этажа им открывается отличный панорамный вид на Киев.
Кадры по отдыху попали в сеть с остроумной песней из мема "Жизнь малина, жизнь клубника". И здесь не поспоришь.
Внимание! Ненормативная лексика.
Некоторые пользователи сети возмутились такой инициативой: "Техника безопасности? Нет, не слышали ".
"Строители тоже люди" и им необходим отдых, в ответ пишут другие читатели канала.
Призываем не повторять за героями видео. Это может быть небезопасно!
Напоминаем, в Киевской области дети решили принять водные процедуры прямо в огромной луже. Очевидно, таким образом ребята решили остыть и весело провести время.
Стоит отметить, что "водоем" был настолько большим и глубоким, что детям удалось даже нырять. Видео интересного отдыха попало в соцсети.
Ранее "Телеграф" писал о 9 лучших бассейнах в Киеве. В столице есть комплексы, позволяющие посетителям не только поплавать и расслабиться, но и заняться активными видами спорта, вкусно поесть и послушать музыку.