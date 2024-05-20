Загнав ножа у поліцейського: під Києвом затримали зухвалого нападника (фото)

Зловмисник намагався втекти

Днями на Київщині чоловік поранив поліціянта. Зловмисник завдав удару ножем нижче бронежилету.

Правоохоронець був змушений застосувати зброю. Про це повідомляє поліція Київщини.

"Під час відпрацювання виклику про домашнє насильство чоловік вдарив правоохоронця ножем та погрожував очевидцям. Оперативник застосував вогнепальну зброю і вистрелив нападнику в ногу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі до поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство. На місце події прибули патрульні.

"Опівночі до поліції надійшло повідомлення про те, що 38-річний батько вчиняє домашнє насильство щодо її матері. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група. Під час документування, фігурант вдарив ножем 31-річного поліцейського та став погрожувати ножем свідкові", — повідомляє поліція.

Правоохоронець був у бронежилеті. Однак нападник завдав удар нижче засобу захисту.

Поранений поліціянт попередив зловмисника про застосування вогнепальної зброї. Спочатку здійснив попереджувальний постріл, після чого поранив фігуранта в ногу.

На місці події

"Правопорушник намагався тікати, однак його затримали. Оперативник та правопорушник госпіталізовані до лікарні", — підкреслюють у поліції.

Зловмисник поранив поліціянта

Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві затримали зухвалу зловмисницю, яка нападала на жінок та грабувала їх. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.