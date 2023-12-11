У центрі Києва обвалилася стіна будівлі, є загиблий: подробиці та фото

На даний момент проводяться роботи з розбору завалу

Під час ремонту опорної стіни у Печерському районі столиці стався обвал. На жаль, внаслідок НП загинув один робітник та ще одна людина отримала травми різного ступеня важкості. Потерпілого було госпіталізовано.

Про це повідомили у прес-службі КМВА. На даний момент на місці події проводяться роботи з розбору завалу. Окрім цього на місці працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики та правоохоронці.

Місце трагедії

За попередніми даними, обвал ґрунту стався під час проведення ремонтних робіт. В результаті НП загинув один робітник та ще один отримав травми. Потерпілого було госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні.

Речник ДСНС Києва повідомив, що трагедія сталася на Лютеранській, 4, що у Печерському районі столиці.

НП сталася в Печерському районі столиці

"Ми надавали допомогу потерпілим внаслідок обрушення стіни, був виклик о 13:30, сталося обрушення стіни під час проведення ремонтних робіт, одна людина загинула на місці, інша отримала травму", — повідомив речник ДСНС.

На даний момент проводяться роботи з розбору завалу. Причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам. За цим фактом буде проведено всебічне розслідування.

Місце трагедії

Речник ДСНС Києва повідомив, що трагедія сталася на Лютеранській, 4, що у Печерському районі столиці.

"Ми надавали допомогу потерпілим внаслідок обрушення стіни, був виклик о 13:30, сталося обрушення стіни під час проведення ремонтних робіт, одна людина загинула на місці, інша отримала травму", — сказав речник.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві закрили рух по шести станціях метро через розгерметизацію та підтоплення. Після цього у столиці розпочався справжній транспортний колапс.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

Нагадаємо, що у Києві на півроку закрили одразу шість станцій метро : "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки".