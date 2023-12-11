У центрі Києва обвалилася стіна будівлі, є загиблий: подробиці та фото
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На даний момент проводяться роботи з розбору завалу
Під час ремонту опорної стіни у Печерському районі столиці стався обвал. На жаль, внаслідок НП загинув один робітник та ще одна людина отримала травми різного ступеня важкості. Потерпілого було госпіталізовано.
Про це повідомили у прес-службі КМВА. На даний момент на місці події проводяться роботи з розбору завалу. Окрім цього на місці працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики та правоохоронці.
За попередніми даними, обвал ґрунту стався під час проведення ремонтних робіт. В результаті НП загинув один робітник та ще один отримав травми. Потерпілого було госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні.
Речник ДСНС Києва повідомив, що трагедія сталася на Лютеранській, 4, що у Печерському районі столиці.
"Ми надавали допомогу потерпілим внаслідок обрушення стіни, був виклик о 13:30, сталося обрушення стіни під час проведення ремонтних робіт, одна людина загинула на місці, інша отримала травму", — повідомив речник ДСНС.
На даний момент проводяться роботи з розбору завалу. Причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам. За цим фактом буде проведено всебічне розслідування.
Речник ДСНС Києва повідомив, що трагедія сталася на Лютеранській, 4, що у Печерському районі столиці.
"Ми надавали допомогу потерпілим внаслідок обрушення стіни, був виклик о 13:30, сталося обрушення стіни під час проведення ремонтних робіт, одна людина загинула на місці, інша отримала травму", — сказав речник.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві закрили рух по шести станціях метро через розгерметизацію та підтоплення. Після цього у столиці розпочався справжній транспортний колапс.
Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.
Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.
Нагадаємо, що у Києві на півроку закрили одразу шість станцій метро : "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки".