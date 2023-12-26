Відтягнув до узбіччя та втік: у Дніпрі сталася страшна ДТП, відео

Відео моменту аварії зафіксувала камера відеоспостереження

У Дніпрі у вівторок, 26 грудня, на перехресті проспекту Олександра Поля та вулиці Титова сталася ДТП. Водій на Renault збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом.

Після цього чоловік вийшов з машини, відтяг потерпілу до зупинки і втік з місця аварії. Про це повідомляє "Інформатор".

Відео моменту аварії зафіксувала камера відеоспостереження. ДТП, судячи з відео, сталося о 00:01. Жінка, стоячи на узбіччі, яскраво ввімкнула телефон, щоб підсвітити собі дорогу. Потім вона почала переходити по "зебрі". У цей момент її збила машина, що їхала з боку Макарова Титовом у напрямку проспекту Богдана Хмельницького.

Чоловік вийшов із машини, відтяг потерпілу до зупинки. І після короткочасних роздумів виїхати з місця ДТП, залишивши постраждалу без допомоги.

Видання з посиланням на власні джерела пише, що водія вже затримано поліцією.

Внаслідок ДТП, попередньо, жінка отримала численні забої тіла, переломи руки та ноги.

Раніше "Телеграф" повідомив, що вранці 26 грудня біля Дніпровського району біля селища Василівка сталася масштабна аварія.