Понад тиждень пошуків закінчився трагедією: усі деталі про смерть українця у Словаччині

Студент Університету Коменського зник 28 вересня, його мати повідомила про смерть сина

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У суботу, 10 жовтня, у Словаччині завершилися пошуки 18-річного українця Андрія Курти. На жаль, юнака знайшли мертвим.

Про смерть сина повідомила його матір, пише Zakarpattya.net.ua. Андрій навчався у Словаччині.

"З невимовним болем у серці та важкою душею ми змушені повідомити страшну новину – нашого любого синочка більше немає з нами… Він пішов у вічність", – написала мати Андрія.

Андрій Курта зник у Братиславі

Юнак зник 28 вересня у столиці Словаччини. Востаннє його бачили близько 18:20 на набережній Дунаю. Після цього Андрій перестав виходити на зв'язок і не повернувся до гуртожитку Mladost.

Нещодавно Андрій переїхав до Братислави. Він навчався в Університеті Коменського (Comenius University) і мешкав у студентському гуртожитку.

До пошуків долучалися поліція та волонтери

До пошуків приєдналися поліцейські, волонтери, кінологічні групи зі службовими собаками, річкова поліція та підрозділ добровільної цивільної оборони. Родина повідомила, що дату похорону та подробиці прощання оголосить пізніше.

Насильницька смерть?

Telegram-канал "УС" із посиланням на родичів загиблого повідомив, що юнак міг загинути насильницькою смертю. Подробиці не розголошуються.

Мати повідомила про загибель сина

Як повідомляв "Телеграф", у Польщі медики не змогли врятувати 61-річного українця, який чекав на автобус до Львова. Після безуспішної реанімації вони констатували його смерть у повідомленні про інцидент у Польщі.