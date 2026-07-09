У власній оселі жорстоко побито першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка"

До нього з обшуком прийшли співробітники СБУ

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Сьогодні вранці українські правоохоронці вчергове показали, чому до України не йдуть інвестори і чому українські компанії не залучають сотні мільйонів євро інвестицій, як європейські чи американські стартапи, повідомляє "Українська бронетехніка" у своїй офіційній заяві.

В ході незаконного обшуку співробітниками СБУ було жорстоко побито у власній оселі першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка" що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації.

Все це відбувалось в рамках абсолютно сфальшованої справи, яка має на меті виключно організацію тиску на найбільшу приватну українську компанію оборонно-промислового комплексу та підрив обороноздатності України.

Перший заступник директора ТОВ "Українська бронетехніка"

Перший заступник директора ТОВ "Українська бронетехніка"

Так, в лютому 2026 року ДП "АОЗ" на підставі першочергової потреби Генерального штабу України було оголошено процедуру закупівлі реактивних протитанкових гранат (одноразові гранатомети) типу РПГ-18, РПГ-22 або РПГ-26, або їх аналогів.

До зазначеної процедури було подано пропозиції близько 20 різних постачальників, серед яких була пропозиція і ТОВ "Українська бронетехніка".

Пропозиція ТОВ "Українська бронетехніка" містила різні аналоги одноразових гранатометів на вибір замовника, зокрема Bulspike-AT (протитанковий), Bulspike-TB (термобаричний), РПГ-75М та RTG68mm. Кожен з яких фактично є аналогом до РПГ-18, РПГ-22 чи РПГ-26, і до цього всі ці типи гранатометів успішно постачались ТОВ "Українська бронетехніка" Силам безпеки і оборони тисячами без жодних рекламацій.

З метою забезпечення принципу економії бюджетних коштів ДП "АОЗ" двічі проводило запити на зниження цін від потенційних постачальників, і ТОВ "Українська бронетехніка" обидва рази після проведення відповідних перемовин з заводами-виробниками зазначених гранатометів зменшувало свою цінову пропозицію по кожному з видів гранатометів.

За результатами розгляду цінових пропозицій учасників процедури закупівлі, пропозиції "Української бронетехніки" були визнані найдешевшими, і ДП "АОЗ" самостійно обрало найдешевший з запропонованих гранатометів РПГ-75М виробництва чеської компанії Zeveta ammunition, яка є виробником країни НАТО та постачає цю продукцію десятками тисяч одиниць по всьому світу та Україні.

В рамках реалізації укладеного контракту на постачання гранатометів в травні 2026 року "Українська бронетехніка" передала визначеному ДП "АОЗ" вантажоодержувачу, а в червні 2026 в повному обсязі виконало свої контрактні зобов’язання та повністю поставило продукцію на визначений склад.

Слід зазначити, що дотепер ці гранатомети остаточно не прийняті ДП "АОЗ" проте жодних рекламацій від замовника отримано не було.

Водночас співробітниками СБУ фактично фальшується інформація про гранатомети та організовуються "карманні" експертизи щоби довести нібито "бракованість" гранатометів.

Слідчими абсолютно не враховується факт того, що зазначені гранатомети постачалися безпосередньо від заводу-виробника, який взагалі слідчими не залучається до вирішення питання щодо оцінки якості чи стану поставлених гранатометів.

Натомість співробітники СБУ вирішили використовувати бандитські методи тиску часів Януковича на найбільшу оборонну компанію України, та при проведенні обшуків по сфальшованій справі нанесли тілесні ушкодження першому заступника директора підприємства.

Дані дії співробітників СБУ не тільки компрометують саму Службу, але і завдають величезної шкоди обороноздатності нашої держави.

Вимагаємо від Офісу генерального прокурора України в рамках прокурорського нагляду перевірити підстави порушення даної справи та зупинити протиправну діяльність співробітників СБУ щодо фізичного тиску на працівників оборонного підприємства.