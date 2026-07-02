Сєдокова звинуватила чоловіка-самогубця у побоях: "У вас колись кидали ножі?"

Уродженка Києва зробила випад у бік третього чоловіка

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Російська співачка українського походження, колишня солістка українського жіночого попгурту "ВІА Гра" (2002-2004) Анна Сєдокова вперше пояснила причини розлучення з латвійським баскетболістом Янісом Тіммою. Спортсмен покінчив із життям самогубством після розлучення зі співачкою.

Що потрібно знати

Сєдокова заявила про домашнє насильство з боку Тімми

Анна розлучилася з баскетболістом, який потім наклав на себе руки

Адвокат сім’ї спортсмена вважає заяву Сєдокової спробою вплинути на суд

На своїй сторінці в Instagram Анна раптово вибухнула звинуваченнями на адресу колишнього чоловіка. За її словами, він її сильно бив. До речі, сторінка Сєдокової в Instagram недоступна для перегляду з України.

Я пішла від нього, бо у нього були проблеми з агресією. Якось у День святого Валентина він мене сильно побив, так що вранці у мене половина обличчя була синя. Я прокинулася і зрозуміла, що діти зараз побачать. Я зрозуміла, що потрібно терміново це все ховати. Головне, щоби діти не помітили. Потім він тисячу разів вибачався. Але щоразу, коли він заходив у кімнату, щоразу ми всі боялися. Вибачте мені, що я пішла від людини, яка мене била. Анна Сєдокова

Крім того, вона показала фото Яніса, який спить з ножем у руці. За її словами, він кидав у неї ножі й поцілив у стіну.

Анна Сєдокова злила у мережу фото колишнього чоловіка з ножем

Анна Сєдокова показала наслідки ножової атаки Яніса Тімми на неї

Це дірки від ножа. У вас колись кидали ножі? Будь ласка. Я прошу вас. Я дуже намагаюсь жити далі. Я дуже стараюсь. Мені дуже складно, але я живу. Дайте мені можливість жити далі. Анна Сєдокова

Як доказ домашнього насильства Анна також опублікувала листування баскетболіста з нею. У повідомленні Яніс шкодує, що напав на дружину.

Так, зізнаюся, колись я був дуже жорстокий. У мене стався зрив. Удома стався скандал: ми кидалися словами, образами та всім, чим тільки могли. Я затягнув Аню під холодний душ, щоб вона прийшла до тями. І, чесно, поклавши руку на серце, це було єдине, чого я тоді хотів, щоб вона заспокоїлася і ми змогли нормально поговорити. Потім, йдучи, я "сильно" стукнув її дверима і вона впала. Після цього моє життя почало руйнуватись, тому що я зрозумів наскільки я і був агресивний і не міг себе контролювати. Повідомлення Яніса Тімми

Нагадаємо, Яніс наклав на себе руки у грудні 2024 року після офіційного розлучення з Сєдоковою. На похорон колишнього чоловіка, який відбувся у Ризі (Латвія), Анна не приїхала.

На цей час у Москві тривають судові засідання щодо поділу майна між Сєдоковою та родичами загиблого Тімми. Адвокат сім’ї баскетболіста Маргарита Гаврилова вважає, що публікації інформації про домашнє насильство може "прогрівати" громадську думку у зв’язку з судовими розглядами.

Нагадаємо, Сєдокова стала "чорною вдовою". Вже двоє з трьох її колишніх чоловіків залишили цей світ. У серпні 2014 року не стало Валентина Белькевича, відомого футболіста київського "Динамо". Анна Сєдокова та Валентин Белькевич одружилися у 2004 році, а через 2 роки їхній шлюб розпався. У пари залишилася дочка Аліна (2004 народження).

Також у Сєдокової є дочка Моніка (2011) від другого шлюбу з бізнесменом Максимом Чернявським та позашлюбний син Гектор (2017) від бізнесмена Артема Комарова.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сєдокова оголосила, що взяла творчу паузу та переїхала жити до США. Проте згодом співачка повернулася до Росії й продовжила там будувати кар’єру, замовчуючи про війну. Після критики вона зробила заяву, але засуджувати РФ за агресію не стала.