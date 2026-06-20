Чоловік порізав людей у Харкові: є постраждалі (оновлено)

Деталі інциденту з'ясовуються

Увечері в суботу, 20 черня, в Харкові чоловік напав на перехожих і поранив трьох людей. Його затримала поліція.

Інцидент стався в Холодногірському районі міста. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Зухвалий напад на перехожих

Першими про подію повідомили місцеві пабліки. Попередньо вказувалось, що постраждало 9 людей.

"Чоловік порізав 9 (!) людей в Харкові — його щойно затримали, повідомляють місцеві канали", — зазначено в повідомленні.

Пізніше у поліції Харківської області уточнили, що злочинець поранив трьох людей, оперативні працівники затримали чоловіка. За злочин йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Подія сталася 20 червня близько 17:30 на території Холодногірського району. Станом на 21:45 відомо про трьох постраждалих. 22-річний уродженець Черкас увірвався до торгівельного кіоску та уламком розбитої пляшки завдав різаних ран чоловіку, після чого вдарив кулаком по голові продавчиню. Тікаючи з місця злочину, нападник також вдарив ногою в обличчя літню жінку, яка проходила повз. Потерпілим надається допомога", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника. Наразі вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України.

"Також вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Проводяться першочергові слідчі дії", — додали в поліції.

В соцмережах оприлюднили фото підозрюваного. Проте достровірність цієї світлини не підтверджена.

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