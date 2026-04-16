Протаранив потяг: трагічно загинув колишній футболіст "Ювентуса" та "Арсеналу"

Відомий воротар отримав поранення несумісні із життям

У четвер, 16 квітня, в ДТП з потягом загинув колишній футбольний воротар збірної Австрії Александер Маннінгер. Йому було 48 років.

Про це повідомляє bild. Обставини загибелі спортсмена з’ясовують правоохоронці.

За інформацією джерела, смертельна аварія сталася близько 8:20 ранку за місцевим часом біля зупинки Пабінг, неподалік міста Зальцбург, на залізничному переїзді, що не охороняється. Приміський потяг протаранив мінівен Volkswagen, за кермом якого був Александер. Рятувальники прибули на місце аварії швидко, але реанімувати Маннінгера не змогли. Близько 25 пасажирів та машиніст поїзда не постраждали.

Повідомляється, що місцева прокуратура проаналізує електронні дані авто, а відтак і поведінку водія. Крім того, слідчі перевірять, чи вчасно спрацював червоний сигнал на залізничному переїзді. Відомо, що Маннінгер на момент аварії перебував в авто один.

Місце смертельної ДТП Маннінгера/Фото: krone.at

Маннінгер зіграв 33 матчі за збірну Австрії. Крім того, він встиг пограти за низку європейських грандів: "Ювентус", "Ліверпуль" та "Арсенал" (Лондон). На його рахунку по одній перемозі в чемпіонатах Італії та Англії, а також Кубок Англії та 2 Суперкубки Англії.

