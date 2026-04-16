Протаранил поезд: трагически погиб бывший футболист "Ювентуса" и "Арсенала"

Известный вратарь получил ранения несовместимые с жизнью

В четверг, 16 апреля, в ДТП с поездом погиб бывший футбольный вратарь сборной Австрии Александер Маннингер. Ему было 48 лет.

Об этом сообщает bild. Обстоятельства гибели спортсмена выясняют правоохранители.

По информации источника, смертельная авария произошла около 8:20 утра по местному времени возле остановки Пабинг, недалеко от города Зальцбург, на неохраняемом железнодорожном переезде. Пригородный поезд протаранил минивэн Volkswagen, за рулем которого был Александер. Спасатели прибыли на место аварии быстро, но реанимировать Маннингера не смогли. Около 25 пассажиров и машинист поезда не пострадали.

Сообщается, что местная прокуратура проанализирует электронные данные авто, а следовательно, и поведение водителя. Кроме того, следователи проверят, сработал ли вовремя красный сигнал на железнодорожном переезде. Известно, что Маннингер в момент аварии находился в авто один.

Маннингер сыграл 33 матчей за сборную Австрии. Кроме того он успел поиграть за ряд европейских грандов: "Ювентус", "Ливерпуль" и "Арсенал" (Лондон). На его счету по одной победе в чемпионатах Италии и Англии, а также Кубок Англии и 2 Суперкубка Англии.

