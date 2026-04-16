Шахраї довели російського чемпіона до смерті в Таїланді

Росіянина до смерті обдурили в Таїланді

Відомий російський паверліфтер Олександр Пожидаєв помер у лікарні Паттаї (Таїланд). Напередодні силач, який був чемпіоном Кузбасу з паверліфтингу, потрапив у ДТП на мотоциклі.

Пожидаєв був одним із найсильніших жителів Кузбасу

Шахраї обдурили силача

Олександр на емоціях потрапив у смертельну ДТП

Про смерть Пожидаєва повідомляє Mash на спорті в telegram. За інформацією джерела, у смерті 22-річного спортсмена винні шахраї.

Аферисти повідомили Олександру про смерть його батька. Вони дорікнули силачу, що той навіть не приїхав на похорон. Пожидаєв повірив, на емоціях сів на мотоцикл і потрапив в аварію вночі. Внаслідок ДТП спортсмен отримав тяжку черепно-мозкову травму, множинні переломи та пошкодження внутрішніх органів. Його підключили до апарату ШВЛ (штучна вентиляція легень), проте лікарям урятувати атлета не вдалося.

