Мошенники довели российского чемпиона до смерти в Таиланде

Россиянина до смерти обманули в Таиланде

Известный российский пауэрлифтер Александр Пожидаев умер в больнице Паттайи (Таиланд). Накануне силач, который был чемпионом Кузбасса по пауэрлифтингу, попал в ДТП на мотоцикле.

Что нужно знать

Пожидаев был одним из сильнейших жителей Кузбасса

Мошенники обманули силача

Александр на эмоциях угодил в смертельное ДТП

О смерти Пожидаева сообщает Mash на спорте в telegram. По информации источника, в смерти 22-летнего спортсмена виноваты мошенники.

Аферисты сообщили Александру о смерти его отца. Они упрекнули силача, что тот даже не приехал на похороны. Пожидаев поверил, на эмоциях сел на мотоцикл и попал в аварию ночью. В результате ДТП спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждения внутренних органов. Его подключили к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), однако врачам спасти атлета не удалось.

Напомним, на Пасху-2026 перестало биться сердце украинского богатыря, одного из сильнейших людей Тернопольской области, мастера спорта Украины по пауэрлифтингу Артура Олейника. Бывший спортсмен, который также занимался тренерской деятельностью, умер в США.