Жорстоке вбивство українця на Балі: за інформацію про злочинців оголошено велику нагороду

За допомогу у затримання злочинців, які фігурують у правопорушеннях щодо українця Ігоря Комарова, оголошено про виплату чималої винагороди. Відповідну інформацію оприлюднило Міжнародне детективне агентство Focus Security Consulting and Investigations, діючи за дорученням родини загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресреліз детективного агентства.

"До нашої компанії звернулася сім'я загиблого з метою збору та передачі поліції відомостей, які можуть дозволити вийти на слід та затримати підозрюваних у загибелі молодої людини. Ми супроводжуємо сім'ю в цей важкий для неї момент за договором про співпрацю з моменту викрадення", — повідомляє Focus Security Consulting and Investigation в інтервʼю РБК-Україна.

Зазначається, що сім'я загиблого встановила премію у розмірі до 100 тис. доларів за достовірну інформацію, яка посприяє арешту осіб, які вважаються причетними до викрадення, катувань та вбивства Ігоря Комарова. Злочинні дії були скоєні на Балі у лютому 2026 року.

"Характер злочину говорить про те, що його планували тривалий час, і в ньому було задіяно значний склад учасників. Деякі з них могли не знати або здогадуватися про кінцеву мету організаторів.

Це не знімає з них відповідальність, проте може суттєво знизити покарання. До того ж добровільна співпраця з органами слідства завжди враховується судом.

Не слід забувати і про ті країни, в яких, ймовірно, ховаються підозрювані. Для місцевих жителів оголошена нагорода є дуже значною сумою, яка може спонукати їх подати відомості та сприяти затриманню зловмисників", — зазначає агентство в інтервʼю РБК-Україна.

Кого розшукують

За запитом індонезійської поліції Інтерпол видав "червоні картки" (red notice) на шістьох осіб:

Василь Немеш (VASYL NEMESH)

Василь Немеш (фото: interpol.int)

Владислав Аханов (VLADISLAV AKHANOV)

Владислав Аханов (фото: interpol.int)

Микола Петрик (NIKOLAI PETRIK)

Микола Петрик (фото: interpol.int)

Роман Мельник (ROMAN MELNYK)

Роман Мельник (фото: interpol.int)

Денис Галушко (DENYS HALUSHKO)

Денис Галушко (фото: interpol.int)

Сергій Моїсєєв (SERGEI MOISEEV)

Сергій Моїсєєв (фото: interpol.int)

Актуальний список підозрюваних можна перевірити на офіційному сайті Інтерполу.

Додамо, що перелік підозрюваних може змінюватися за результатами слідства. Тому детективи рекомендують відстежувати ситуацію лише на офіційному сайті Інтерполу. Це допоможе уникнути випадкових збігів.

Злочинці, які перебувають у розшуку (фото: interpol.int)

В агенстві пояснюють, що через тяжкість злочину фігурантів справи може чекати найвища міра покарання.

"Враховуючи знущання та прижиттєві каліцтва, які були завдані жертві, особливий цинізм із яким Ігоря вбили, а потім розчленували його тіло, прокурор вимагатиме лише страти. Це саме стосується і замовника злочину, який, згідно із законом, несе ту саму відповідальність, що й виконавець.

Ті, хто допомагав вчинити злочин, або знав про плани злочинців, їх самих, але не повідомив слідство, теж підпадають під кримінальну відповідальність за законом Індонезії та ризикують отримати максимальне покарання. Припускаємо, що суд над ними буде показовим", — додає представник агенства.

За яку саме інформацію про фігурантів справи даватимуть винагороду

Агентство Focus наголошує, що гарантує повну анонімність інформаторам. Цінними для слідства вважаються:

точне місцеперебування розшукуваного (адреса, геолокація, підтверджені фото/відео з прив’язкою до часу);

документи, що підтверджують використання підроблених паспортів, маршрути пересування, канали фінансування;

аудіо- або відеозаписи, на яких розшукуваний обговорює обставини злочину чи свою роль;

відомості, що дозволяють встановити особу замовника (організатора) злочину, якщо він не входить до числа вже оголошених у розшук;

будь-які інші дані, які після перевірки будуть визнані ключовими для затримання.

Отриману інформацію перевірятимуть

Експертна група агентства Focus здійснює ретельну перевірку отриманих повідомлень. Найвищий пріоритет надається таким фактам:

мультимедійні докази: фото- та відеоматеріали з оригінальними метаданими (EXIF-дані), що дозволяють встановити точний час та координати зйомки;

документальне підтвердження логістики: копії квитків, дані про бронювання житла, банківські чеки або транзакції, що фіксують маршрути пересування розшукуваних;

цифрові сліди: скріншоти електронного листування чи повідомлень у месенджерах, що містять верифіковані дані про учасників або обставини справи;

кореляція з офіційним слідством: відомості, які можливо зіставити та підтвердити за допомогою оперативних баз даних правоохоронних органів.

Водночас важливо наголосити, що винагорода не виплачується за чутки або дані з відкритих джерел (соцмереж) без унікальних деталей. Гроші можна отримати лише після фактичного затримання осіб.

Також агентство Focus не вимагає розкриття особи інформатора під час першої комунікації та верифікації даних. Ідентифікуватимуть особу лише на стадії виплати винагороди для юридичного оформлення договору. Питання оподаткування отриманих коштів інформатор вирішує самостійно.

Як передати інформацію

Усі дані приймаються виключно через захищений канал зв'язку — через Email: komarov.bali@focusinv.co.il.

У агентстві наголошують, що особисті зустрічі без попереднього узгодження через пошту не проводяться. Повідомлення в коментарях до публікацій у соціальних мережах не розглядаються як підстава для виплати.

Водночас детективи додають, що навмисне надання неправдивих свідчень з метою збагачення або перешкоджання слідству тягне за собою кримінальну відповідальність. Дані осіб, які намагатимуться вчинити шахрайство, будуть негайно передані правоохоронним органам країни їхнього проживання.

Повідомлення для учасників злочинного угруповання

Детективи агентства Focus спільно з правоохоронними органами наголошують, що слідство вже володіє детальною інформацією про розподіл ролей у злочині.

Наразі чітко розмежовано дії організаторів, виконавців та тих, хто виконував другорядні функції — водіїв чи спостерігачів, які могли не усвідомлювати справжніх намірів вбивць. В межах кримінального переслідування ці відмінності матимуть вирішальне значення.

Також детективи звернулися до тих, хто перебуває поруч із розшукуваними. Надаємо текст звернення:

Ви можете продовжувати переховуватися, несучи рівну відповідальність із тими, хто катував і вчинив убивство людини, виступаючи їхніми пособниками. За законами Індонезії за такого роду злочини передбачено максимальне покарання, аж до вищої міри.

Але ви також можете першими надати інформацію, яка призведе до затримання осіб, реально відповідальних за знущання та смерть людини, і тим самим отримати не лише грошову винагороду, а й можливість донести до слідства свою непричетність до тяжких злочинів.

Ми гарантуємо, що всі отримані дані будуть передані до правоохоронних органів із позначкою про співпрацю Інформатора. Законодавство передбачає пом’якшення покарання для співучасників, які сприяли розкриттю злочину.

Ми також звертаємо увагу на те, що цей злочин не підлягає строку давності. Замовник цього звірства, який залишається на волі, зацікавлений у тому, щоб причетні продовжували нести тягар розшуку.

Він уже отримав те, заради чого все затівалося. Ви ж ризикуєте провести роки в бігах, тоді як його ім’я залишається в тіні. Інформація про нього також є підставою для виплати винагороди.

Що відомо про зникнення Комарова

На пляжі Кетевел в районі Гіаньяр на Балі були виявлені розчленовані людські останки. Поліція деякий час перевіряла можливий зв'язок зі зникненням хлопця відомої блогерки Єви Мішалової Ігоря Комарова.

Пізніше поліція оголосила результати ДНК-експертизи, яку провели на знайдених частинах тіла. Як з'ясувалося, виявлені рештки розчленованого тіла належать зниклому українцю Ігорю Комарову.

Як повідомлялось, Ігоря Комарова викрали 15 лютого у Джімбарані. За словами детектива, другій жертві викрадення вдалося відбитися на місці нападу. Одного з підозрюваних, який причетний до оренди авто, затримали. Він заявляв, що не знав про злочинні наміри.