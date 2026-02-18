Бійка футболіста з ТЦК: з’явилося нове відео конфлікту
З’явилися нові деталі у справі про побиття співробітника ТЦК
Український футболіст, ексфорвард ФК "Колос-2" Данило Колесник зробив публічну заяву щодо бійки зі співробітником ТЦК. Інцидент стався у Бучанському районі (Київська область), після чого поліція повідомила про затримання нападника.
Що потрібно знати
- 24-річний Колесник вдарив співробітника ТЦК
- Поліція затримала футболіста
- Данило поділився новим відео конфлікту
Сам футболіст заперечує затримання. Щобільше, він зазначив, що прийшов у поліцейську дільницю сам.
У ситуації, яка сталася, я вступився за людину, щодо якої, на моє переконання, застосовувалися неправомірні дії. На відео, що прикріплено до посту, видно, що представники ТЦК навмисно збили громадянина автомобілем. Більше того, вони в брутальній формі погрожували застосувати вогнепальну зброю і перші стали наносити тілесні ушкодження.
Я не нападав, а тільки захищався від не спровокованої агрессіі. Я не переховувався. Я не уникав відповідальності.
Навпаки — я самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували. Це можуть підтвердити свідки.
За інформацією поліції, Колесник спровокував конфлікт із працівником ТЦК, коли той перебував під час виконання службових обов’язків. Футболісту загрожує до п’яти років позбавлення волі. В обласному Київському ТЦК порадили Данилові підписати контракт із ЗСУ, щоб виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом.
Довідка: Данило Колесник є вихованцем київського "Арсеналу". Форвард встиг пограти за юнацьку команду "Ворскли", чеський MSM, "Колос-2", "ВПК-Агро", "Минай", "Дружбу" Мирівка та "Лівий Берег".
Нагадаємо, ведучий радіо "Перець FM" Ігор Логвін підтримав Колесника. Після цього на нього обрушилася хвиля критики у соціальних мережах.