Бійка футболіста з ТЦК: з’явилося нове відео конфлікту

У ситуації, яка сталася, я вступився за людину, щодо якої, на моє переконання, застосовувалися неправомірні дії. На відео, що прикріплено до посту, видно, що представники ТЦК навмисно збили громадянина автомобілем. Більше того, вони в брутальній формі погрожували застосувати вогнепальну зброю і перші стали наносити тілесні ушкодження.

Я не нападав, а тільки захищався від не спровокованої агрессіі. Я не переховувався. Я не уникав відповідальності.

Навпаки — я самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували. Це можуть підтвердити свідки.