Драка футболиста с ТЦК: появилось новое видео конфликта
-
-
503
Появились новые детали в деле об избиении сотрудника ТЦК
Украинский футболист, экс-форвард ФК "Колос-2" Даниил Колесник сделал публичное заявление касательно драки с сотрудником ТЦК. Инцидент произошел в Бучанском районе (Киевская область), после чего полиция сообщила, о задержании нападающего.
Что нужно знать
- 24-летний Колесник ударил сотрудника ТЦК
- Полиция задержала футболиста
- Даниил поделился новым видео конфликта
Сам футболист отрицает задержание. Более того, он отметил, что пришел в полицейский участок сам.
В сложившейся ситуации я вступился за человека, в отношении которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первые стали наносить телесные повреждения.
Я не нападал, а только защищался от не спровоцированной агрессии. Я не скрывался. Я не уходил от ответственности.
Напротив, я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели.
По информации полиции, Колесник спровоцировал конфликт с работником ТЦК, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей. Футболисту грозит до пяти лет лишения свободы. В областном Киевском ТЦК посоветовали Даниилу подписать контракт с ВСУ, чтобы выплеснуть свою ярость в борьбе с врагом.
Справка: Даниил Колесник является воспитанником киевского "Арсенала". Форвард успел поиграть за юношескую команду "Ворсклы", чешский MSM, "Колос-2", "ВПК-Агро", "Минай", "Дружбу" Мировка и "Левый Берег".
Напомним, ведущий радио "Перець FM" Игорь Логвин поддержал Колесника. После этого на него обрушилась волна критики в социальных сетях.