Драка футболиста с ТЦК: появилось новое видео конфликта

В сложившейся ситуации я вступился за человека, в отношении которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первые стали наносить телесные повреждения.

Я не нападал, а только защищался от не спровоцированной агрессии. Я не скрывался. Я не уходил от ответственности.

Напротив, я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели.