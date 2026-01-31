Опубліковано нові файли Епштейна. Що в них є на Трампа

Мін'юст та Білий дім заявили, що ці заяви "неправдиві"

Міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони сторінок файлів фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Ім'я президента США Дональда Трампа там згадується понад 3 тисячі разів.

Що треба знати:

Трамп у листопаді минулого року підтримав оприлюднення справи Епштейна

У нових документах містяться відомості, що Трамп міг бути причетний до насильства щодо неповнолітньої

Мін'юст та Білий дім заявили, що ці заяви неправдиві

Частина файлів зникла через годину після публікації, нібито через перезавантаження. повідомляє The Telegraph. Однак, потім вони знову з'явилися.

Один з файлів містить низку непідтверджених даних про Трампа, зібраних ФБР у серпні минулого року. Зокрема стверджується, що приблизно 35 років тому жінка, якій на той час було 13 чи 14 років, була змушена до орального сексу з ним. Заяву зробила "неідентифікована подруга" ймовірної жертви.

Згідно зі скаргою, дівчина стверджувала, що вкусила Трампа під час статевого акту. Далі вона "нібито отримала удар по обличчю після того, як вона засміялася" з цього приводу.

Також у документах йдеться, що Трамп нібито влаштовував у своїй резиденції Мар-а-Лаго вечірки, під назвою "дівчата з календаря". Епштейн приводив на них дітей, а майбутній президент США виставляв їх на "аукціон".

Що заявили Мін'юст та Білий дім

Мін’юст США у своєму пресрелізі заявив, що опубліковані документи можуть містити "підроблені або неправдиво надані зображення, документи чи відео", оскільки все, що люди надсилали до ФБР, було долучено до справи. Білий дім опублікував аналогічну заяву.

Деякі документи містять неправдиві й сенсаційні заяви проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року. Слід зазначити, що ці заяви є необґрунтованими й хибними, і якби вони мали хоч краплю достовірності, вони, безумовно, вже були б використані як зброя проти президента Трампа, — йдеться в заяві Мін'юсту

"Списки Епштейна" — що це та хто ще в них фігурує

"Списки Епштейна" – це сукупність матеріалів, що стосуються судових розглядів щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх, організованої американським фінансистом Джеффрі Епштейном у 90-ті та на початку 2000-х років. За даними поліції Епштейн створив мережу для вербування й експлуатації десятків, а можливо, і сотень неповнолітніх дівчат.

Серед тих, хто фігурує у цих матеріалах багато відомих та впливових американців сьогодення. Окрім Трампа в документах згадуються експрезидент США Білл Клінтон, британський принц Ендрю, герцог Йоркський, Білл Гейтс, Майкл Джексон. Важливо розуміти, що контакти з Епштейном автоматично не означають участі в злочинах.

Фігурантів списків Епштейна звинувачують у причетності до мережі торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, відвідуванні його "острова гріхів" або замовчуванні злочинів. Багатьом також закидають сексуальне насильство або домагання до неповнолітніх дівчат, що відбувалися на початку 2000-х.

Які стосунки з Епштейном були у Трампа

Ім’я Дональда Трампа неодноразово згадувалося у зв’язку з Епштейном. У 1990-х та 2000-х вони були знайомі і фотографувалися разом на світських заходах. Сам Трамп визнавав, що "знає Джеффрі давно" і описував його як "чудового хлопця", який "любить красивих жінок, багато з яких молодші".

Джеффрі Епштейн і Дональд Трамп у 1997 році

Влітку минулого року видання The Wall Street Journal розповіло, що юристи, які представляють маєток Епштейна, передали Конгресу копію так званої "книжки до дня народження", створеної до його 50-річчя у 2003 році. Ця книжка містить зокрема й лист із підписом Дональда Трампа.

Лист із підписом Трампа містить надрукований текст, обрамлений контуром оголеної жінки, намальованим маркером. Лист закінчується словами: "З днем народження — і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом". Підпис "Дональд" виконаний хвилястою лінією під талією зображення, що імітує лобкове волосся.

У 2017 році в інтерв’ю письменнику Майклу Вольфу Епштейн навіть стверджував, що в якийсь момент він був "найближчим другом Дональда Трампа". Проте у 2019 році Трамп заявив, що "не розмовляв з ним 15 років". Він також сказав, що заборонив Епштейну відвідувати свої гольф-курорти на початку 2000-х років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що архівні фото Кучми повеселили українців. "У нас є свій Епштейн", — жартували у мережі.