Опубликованы новые файлы Эпштейна. Что в них есть на Трампа

Министерство юстиции США опубликовало более трех миллионов страниц файлов финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Имя президента США Дональда Трампа там упоминается более 3 тысяч раз.

Что нужно знать:

Трамп в ноябре прошлого года поддержал обнародование дела Эпштейна

В новых документах содержатся сведения, что Трамп мог быть причастен к насилию в отношении несовершеннолетней

Минюст и Белый дом заявили, что эти заявления ложные

Часть файлов исчезла через час после публикации, якобы из-за перезагрузки, сообщает The Telegraph. Однако затем они снова появились.

Один из файлов содержит ряд неподтвержденных данных о Трампе, собранных ФБР в августе прошлого года. В частности, утверждается, что примерно 35 лет назад женщина, которой в то время было 13 или 14 лет, была принуждена к оральному сексу с ним. Заявление сделала "неидентифицированная подруга" предполагаемой жертвы.

Согласно жалобе, девушка утверждала, что укусила Трампа во время полового акта. Далее она "якобы получила удар по лицу после того, как она засмеялась" на этот счет.

Также в документах говорится, что Трамп якобы устраивал в своей резиденции Мар-а-Лаго вечеринки под названием "девушки из календаря". Эпштейн приводил на них детей, а будущий президент США выставлял их на аукцион.

Что заявили Минюст и Белый дом

Минюст США в своем пресс-релизе заявил, что опубликованные документы могут содержать "поддельные или ложно предоставленные изображения, документы или видео", поскольку все, что люди посылали в ФБР, было приобщено к делу. Белый дом опубликовал аналогичное заявление.

Некоторые документы содержат ложные и сенсационные заявления против президента Трампа, которые были поданы в ФБР перед выборами 2020 года. Следует отметить, что эти заявления необоснованны и ошибочны, и если бы они имели хоть каплю достоверности, они, безусловно, уже были бы использованы в качестве оружия против президента Трампа, — говорится в заявлении Минюста

"Списки Эпштейна" — что это и кто еще в них фигурирует

"Списки Эпштейна" – это совокупность материалов, касающихся судебных разбирательств по поводу сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, организованной американским финансистом Джеффри Эпштейном в 90-е и начале 2000-х годов. По данным полиции, Эпштейн создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно, и сотен несовершеннолетних девушек.

Среди тех, кто фигурирует в этих материалах, многие известные и влиятельные американцы настоящего. Кроме Трампа в документах упоминаются экс-президент США Билл Клинтон, британский принц Эндрю, герцог Йоркский, Билл Гейтс, Майкл Джексон. Важно понимать, что контакты с Эпштейном автоматически не означают участия в преступлениях.

Фигуранты списков Эпштейна обвиняются в причастности к сети торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, посещении его "острова грехов" или в замалчивании преступлений. Многих также обвиняют в сексуальном насилии или приставаниях к несовершеннолетним девушкам, которые происходили в начале 2000-х.

Какие отношения с Эпштейном были у Трампа

Имя Дональда Трампа неоднократно упоминалось в связи с Эпштейном. В 1990-х и 2000-х они были знакомы и фотографировались вместе на светских мероприятиях. Сам Трамп признавал, что "знает Джеффри давно" и описывал его как "замечательного парня", который "любит красивых женщин, многие из которых моложе".

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп в 1997 году

Летом прошлого года издание The Wall Street Journal рассказало, что юристы, представляющие имение Эпштейна, передали Конгрессу копию так называемой "книги ко дню рождения", созданной к его 50-летию в 2003 году. Эта книга содержит, в том числе письмо с подписью Дональда Трампа.

Письмо с подписью Трампа содержит напечатанный текст, обрамленный контуром обнаженной женщины, нарисованным маркером. Письмо заканчивается словами: "С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом". Подпись "Дональд" выполнена волнистой линией под талией изображения, имитирующей лобковые волосы.

В 2017 году в интервью писателю Майклу Вольфу Эпштейну даже утверждал, что в какой-то момент он был "ближайшим другом Дональда Трампа". Однако в 2019 году Трамп заявил, что "не разговаривал с ним 15 лет". Он также сказал, что запретил Эпштейну посещать свои гольф-курорты в начале 2000-х годов.

