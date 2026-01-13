Тіла лежать на землі, країни закликають своїх громадян виїхати. Що відбувається в Ірані (фото і відео)

Демонстрації, що тривають, одні з наймасштабніших з часів Ісламської революції 1979 року

В Ірані третій тиждень тривають протести, люди продовжують виходити на вулиці навіть попри те, що влада жорстоко придушує мітинги. Біля судово-медичного центру Кахрізак тіла загиблих протестувальників у чорних мішках поклали під стінами.

Що треба знати:

Іранці продовжують протестувати, попри смертельну небезпеку з боку влади

Правоохоронці підтвердили загибель 646 людей — і учасників протестів, і правоохоронців

Спадковий принц Ірану, що живе у США, закликає протестувальників не зупинятися до повалення режиму

Загиблих вже сотні

Як пише CNN, іранці приходили до цього імпровізованого моргу, намагаючись впізнати своїх близьких серед десятків тіл. Фото загиблих внаслідок жорстких дій влади транслюються на великий монітор, щоб їх могли упізнати рідні.

Місце, де тіла загиблих в мішках лежать просто на землі, в Ірані не одне. Іранські державні ЗМІ заявили, що тіла належать переважно "звичайним людям" — перехожим, яких нібито втягнули в протести. Державні ЗМІ звинуватили в їхній смерті "учасників заворушень".

Тіла лежать просто на землі

Американська правозахисна група HRANA заявила, що станом на кінець 12 січня вона підтвердила смерть 646 людей. Серед них 505 протестувальників, 113 військовослужбовців і співробітників служб безпеки, а також семеро перехожих. Правозахисники розслідують ще 579 смертей. За даними групи, з початку протестів 28 грудня було заарештовано 10 721 особу, пише Reuters.

Протестувальники не перестають виходити на вулиці

Людей просто море, попри смертельну небезпеку

Кількість учасників протестів не зменшується

Трамп запровадив мита проти тих, хто торгує з Іраном

Тегеран заявив, що підтримує канали зв'язку з Вашингтоном відкритими, поки президент США Дональд Трамп розглядає, як реагувати на придушення протестів. Тим часом Трамп оголосив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном зіткнеться з новим тарифом у розмірі 25% на свій експорт до США.

Іран, який вже перебуває під жорсткими санкціями США, експортує значну частину своєї нафти до Китаю. Серед основних торгівельних партнерів Ірану — Туреччина, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати та Індія.

США та інші країни закликали громадян виїхати з Ірану

Тим часом віртуальне посольство США в Ірані заявило, що громадянам США слід негайно залишити Іран. Там наголосили, що слід очікувати продовження перебоїв з інтернетом та планувати альтернативні засоби зв'язку. Громадян США просять розглянути можливість виїзду з Ірану наземним транспортом до Вірменії чи Туреччини.

МЗС України вже кілька днів тому закликало українців виїхати з Ірану. Також відомо, що Франція розпочала евакуацію своїх дипломатів з Ірану. Неосновний персонал посольства покинув країну на тлі жорстокого придушення протестів силовиками та тотального відключення зв'язку. Також Швеція закликала своїх громадян залишити Іран.

На протести в Ірані відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський написав у Х, що масштабні протести, фактично повстання в Ірані, – є чіткою ознакою того, що для Росії легше не стане. Він наголосив, що кожна порядна людина на цій планеті щиро хоче, щоб народ Ірану нарешті звільнився від нинішнього режиму, який приніс стільки зла Україні та іншим країнам.

Вкрай важливо, щоб світ не пропустив цей момент, коли зміни можливі. Кожен лідер, кожна країна та міжнародні організації повинні втрутитися зараз і допомогти народу усунути винних у тому, ким, на жаль, став Іран. Все може бути інакше, — пише президент

Протести в Ірані — що відомо

Протести розпочалися 28 грудня у відповідь на стрімке зростання цін. Проте дуже швидко вони переросли у повстання проти релігійних правителів, які керували країною з часів Ісламської революції 1979 року.

Мітингарі закликають до повалення духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та відновлення монархії на чолі з шахом (Пахлаві — син останнього шаха Ірану).

Після того як Іран був проголошений ісламською державою, в країні панує жорсткий політичний лад, жінки практично безправні. Кожен десятий житель країни живе за межею бідності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як жив Іран до 1979 року. Країна швидко розвивалася, громадяни, зокрема й жінки, мали права та свободи.