Били ногами на очах у пасажирів: у київській підземці стався жорсткий конфлікт (відео)

Серед нападників виявились двоє неповнолітніх

У суботу, 3 січня, у київському метро на станції "Хрещатик" відбулася масова бійка. За нею спостерігали пасажири підземки.

Запис інциденту, в якому взяли участь кілька людей, поширили місцеві Telegram-канали.

На ролику видно, як група молодих чоловіків завдає ударів ногами людині, що лежить на підлозі. Водночас неподалік співробітники поліції затримують, ймовірно, іншого учасника конфлікту.

"Поки одного крутять, іншого гамселять ногами", — йдеться у коментарі до відео, зробленого очевидцем.

Обережно, відео 18+

У поліції Київського метрополітену повідомили ТСН.ua, що особи всіх учасників інциденту вже встановлено, їх доставили до кімнати поліції.

"Щодо них складаються адміністративні протоколи", — повідомили правоохоронці.

Зазначається, що серед затриманих є двоє неповнолітніх 2008 року народження, а також двоє чоловіків віком 25 та 26 років.

"Зараз учасників бійки опитують, встановлюють причину конфлікту", — додали в поліції.

Нагадаємо, у ніч проти 8 грудня на артистів ансамблю "Гуцулія" напали невідомі під час зупинки на заправці у місті Шептицький (колишній Червоноград) у Львівській області. Артисти отримали різні травми — від перелому носа до струсу мозку та забоїв.