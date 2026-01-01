Росіяни заявили про удар по кафе на Херсонщині у новорічну ніч: є важливі нюанси (фото та карта)

У соцмережах активно обговорюють різні версії

Вночі 1 січня у селищі Хорли на березі Чорного моря, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, пролунали вибухи. В результаті нібито є постраждалі та загиблі.

Що потрібно знати

У мережі з’явилися фотографії та відеоматеріали нібито з місця події

Є версія, що удар був по кафе та готелю, де могли зібратися військові Росії

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо відмінив комендантську годину на новорічні свята

Інформація стала з’являтися у соціальних мережах. Росіяни стверджують, що безпілотники вдарили по кафе та готелю. Крім того, було опубліковано фотографії нібито з місця події. Вони заявляють про 24 загиблих та 50 постраждалих.

Хорли на карті

При цьому у соціальних мережах з’явилася така версія подій:

"Поговарюють, що там зібралися військові Росії та їхні сім’ї для святкування Нового року. При цьому росіяни відкидають таку версію і стверджують, що в кафе та готелі були цивільні, а військові прибігли на допомогу після удару та загинули".

Фото з місця події

Фото з місця події

Фото з місця події

Скріншот із соцмереж

Важливу деталь помітили також у мережі — комендантську годину росіяни скасували собі цієї ночі. І багато хто вважає, що це не збіг.

"Повідомляють про атаку трьох БпЛА, але за масштабами – наче били з артилерії. Нагадаю, росЗМІ кажуть, що прильоти були саме вночі. Сальдо (Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо, — Ред.) скасував комендантську на новорічні свята. Збіг?", — також пишуть у мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що БПЛА атакували нафтобазу та НПЗ у Росії. За даними моніторингових та місцевих Telegram-каналів після ударів на обох об’єктах спалахнули масштабні пожежі. У Людиновому очевидці повідомляли про серію вибухів, вогонь і густий дим, які були видні з різних районів міста.