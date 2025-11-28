Росіяни жорстоко вбили беззбройного українського військовополоненого

Вбивство полонених є тяжким міжнародним злочином

Росіяни знову розстріляли українського військовополоненого. Черговий воєнний злочин російська армія вчинила під Покровськом.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, у листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району російські військові оточили та взяли у полон військовослужбовця ЗСУ. Один з окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний український захисник перестав реагувати, його розстріляли.

Розстріляний російськими військовими український захисник

Росіяни били людину зі зв'язаними руками

В Донецькій прокуратурі нагадали, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Проте на жаль, російські варвари регулярно вбивають українських військовополонених.

Росіяни регулярно вбивають полонених українських захисників

Лише за листопада стало відомо про дві такі трагедії — і це лише з того, що отримало розголос. 13 листопада росіяни розстріляли до п'яти українських бійців у Запорізькій області.

Крім того, 19 листопада під час штурму поблизу селища Котлине Покровського району росіяни взяли в полон п'ятьох військовослужбовців ЗСУ. Коли обеззброєні захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх.

