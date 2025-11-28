Россияне жестоко убили безоружного украинского военнопленного

Убийство военнопленных является тяжким международным преступлением

Россияне снова расстреляли украинского военнопленного. Очередное военное преступление российская армия совершила под Покровском.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, в ноябре 2025 года во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района российские военные окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ. Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный украинский защитник перестал реагировать, его расстреляли.

Расстрелянный российскими военными украинский защитник

Россияне избивали человека со связанными руками

В Донецкой прокуратуре напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Однако, к сожалению, российские варвары регулярно убивают украинских военнопленных.

Россияне регулярно убивают пленных украинских защитников

Только за ноябрь стало известно о двух таких трагедиях — и это лишь из того, что получило огласку. 13 ноября россияне расстреляли до пяти украинских бойцов в Запорожской области.

Кроме того, 19 ноября во время штурма у поселка Котлино Покровского района россияне взяли в плен пятерых военнослужащих ВСУ. Когда обезоруженные защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные спасли от смерти двух российских военнопленных, которых хотели убить свои "товарищи". Двоих россиян-контрактников взяли в плен на Лиманском направлении.