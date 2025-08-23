Російського футболіста побили до смерті: момент потрапив на відео

Футболіст на прізвисько "Рудий" грав на аматорському рівні

У суботу, 23 серпня, помер футболіст ФК "Руська община Щолково" (Московська область, РФ) Арсеній Єрошевич. 17 серпня гравця побили біля нічного клубу, після чого він впав у кому.

Про це повідомляє telegram-канал Baza. Інцидент стався у місті Щолково.

В одному з нічних клубів міста між 20-річним футболістом виникла суперечка з іншими відвідувачами. Конфлікт перемістився на вулицю, де сталася масова бійка — одразу кілька людей атакували Арсенія, а після одного з ударів він звалився головою на асфальт і знепритомнів. Попри це Єрошевича продовжили жорстоко бити, доки бійку не зупинили очевидці.

Футболіст отримав відкритий перелом черепа, гематому головного мозку та перелом гортані. Після того, що сталося, Єрошевич так і не прийшов до тями. Йому провели кілька операцій, проте врятувати Арсенія не змогли.

Повідомляється, що у цій справі затримано трьох осіб. Підозрювані намагалися втекти, але їх затримали в іншій області.

Раніше повідомлялося, що в Росії в один день померли два футболісти з однієї команди. Гравці виступали у чемпіонаті Єкатеринбургу серед аматорських команд.