Российского футболиста избили до смерти: момент попал на видео
Футболист по прозвищу "Рыжий" играл на любительском уровне
В субботу, 23 августа, умер футболист ФК "Русская община Щелково" (Московская область, РФ) Арсений Ерошевич. 17 августа игрока избили возле ночного клуба, после чего он впал в кому.
Об этом сообщает telegram-канал Baza. Инцидент произошел в городе Щелково.
В одном из ночных клубов города между 20-летним футболистом возник спор с другими посетителями. Конфликт переместился на улицу, где произошла массовая драка — сразу несколько человек атаковали Арсения, а после одного из ударов он рухнул головой на асфальт и потерял сознание. Несмотря на это Ерошевича продолжили жестоко бить, пока зачинщиков не остановили очевидцы.
Футболист получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. После случившегося Ерошевич так и не пришел в сознание. Ему провели несколько операций, однако спасти Арсения не смогли.
Сообщается, что по этому делу задержаны трое человек. Подозреваемые пытались скрыться, но их задержали в другой области.
Ранее сообщалось, что в России в один день скончались два футболиста из одной команды. Игроки выступали в чемпионате Екатеринбурга среди любительских команд.