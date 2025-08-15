У Росії жорстоко розправилися із федеральним суддею. Вбивця міг воювати проти України

За деякими даними, він приїхав у відпустку з війни проти України

У місті Камишин Волгоградської області Росії 14 серпня жорстоко вбили федерального суддю місцевого міського суду Василя Ветлугіна. У вбивстві на ґрунті ревнощів підозрюють чоловіка його секретарки, 47-річного мешканця Камишина Сергія Кібальнікова.

Жахливі подробиці вбивства

Про це повідомляють росЗМІ. Вони публікують моторошні подробиці вбивства. Вбивця чекав на суддю ввечері біля Камишинського районного суду, розстріляв його з карабіна "Сайга", відрізав своїй жертві статевий орган та вклав судді до рота. Після цього він встромив ножа йому в око.

Увага! Кадри не рекомендовані до перегляду особам віком до 18 років та людям з нестійкою психікою

На місце одразу ж прибула поліція

Вбивця чекав поліцію поряд із жертвою

Василь Ветлугін

Підозрюваний здався поліції

Підозрюваного затримано. Деякі паблики вказують, що Кібальніков – учасник "СВО" (так росіяни називають свою війну проти України), який приїхав у відпустку.

Сергій Кібальніков

"Медіазона" уточнює, що розправившись із суддею, Кібальніков не став переховуватися. Він дочекався поліції та був заарештований. У мережі публікують його фото. 40-річна Олена Кібальнікова працювала секретарем у судді Ветлугіна.

Вбивця — чоловік секретаря суду, періодично бив її, у синцях приходила на роботу, а коханка вона судді чи ні я не знаю, — заявив один із місцевих жителів

Що відомо про Сергія Кібальникова

Сергій Кібальніков з 1999 по 2016 роки займався бізнесом у Камишині – спеціалізувався на транспортних перевезеннях. У березні 2024 року чоловік відновив діяльність як індивідуальний підприємець у тій самій сфері. Кібальнікова підозрюють у вбивстві з особливою жорстокістю та незаконному зберіганны зброї.

За даними РБК та Baza, підозрюваний — учасник війни проти України. У слідчому комітеті РФ стверджують, що чоловік нібито "займається комерційною діяльністю".

У мережі не здивовані звірствами "героя СВО"

У мережі пишуть, що не здивовані такою поведінкою "героя СВО". Прогнозують, що в міру того, як росіяни повертатимуться з війни проти України, випадків жорстокості та порушення закону з їхнього боку буде дедалі більше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 23 травня на території залізничного вокзалу в місті Россош Воронезької області, чоловік вчинив стрілянину. За словами очевидців, чоловік з пляшкою пива в руці несподівано дістав пістолет і вистрілив у місцевого жителя, який наближався до нього. Після цього нападник відкрив вогонь по групі чоловіків, а потім втік з місця події.