У Росії жорстоко розправилися із федеральним суддею. Вбивця міг воювати проти України
За деякими даними, він приїхав у відпустку з війни проти України
У місті Камишин Волгоградської області Росії 14 серпня жорстоко вбили федерального суддю місцевого міського суду Василя Ветлугіна. У вбивстві на ґрунті ревнощів підозрюють чоловіка його секретарки, 47-річного мешканця Камишина Сергія Кібальнікова.
Жахливі подробиці вбивства
Про це повідомляють росЗМІ. Вони публікують моторошні подробиці вбивства. Вбивця чекав на суддю ввечері біля Камишинського районного суду, розстріляв його з карабіна "Сайга", відрізав своїй жертві статевий орган та вклав судді до рота. Після цього він встромив ножа йому в око.
Увага! Кадри не рекомендовані до перегляду особам віком до 18 років та людям з нестійкою психікою
Підозрюваний здався поліції
Підозрюваного затримано. Деякі паблики вказують, що Кібальніков – учасник "СВО" (так росіяни називають свою війну проти України), який приїхав у відпустку.
"Медіазона" уточнює, що розправившись із суддею, Кібальніков не став переховуватися. Він дочекався поліції та був заарештований. У мережі публікують його фото. 40-річна Олена Кібальнікова працювала секретарем у судді Ветлугіна.
Вбивця — чоловік секретаря суду, періодично бив її, у синцях приходила на роботу, а коханка вона судді чи ні я не знаю, — заявив один із місцевих жителів
Що відомо про Сергія Кібальникова
Сергій Кібальніков з 1999 по 2016 роки займався бізнесом у Камишині – спеціалізувався на транспортних перевезеннях. У березні 2024 року чоловік відновив діяльність як індивідуальний підприємець у тій самій сфері. Кібальнікова підозрюють у вбивстві з особливою жорстокістю та незаконному зберіганны зброї.
За даними РБК та Baza, підозрюваний — учасник війни проти України. У слідчому комітеті РФ стверджують, що чоловік нібито "займається комерційною діяльністю".
У мережі не здивовані звірствами "героя СВО"
У мережі пишуть, що не здивовані такою поведінкою "героя СВО". Прогнозують, що в міру того, як росіяни повертатимуться з війни проти України, випадків жорстокості та порушення закону з їхнього боку буде дедалі більше.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 23 травня на території залізничного вокзалу в місті Россош Воронезької області, чоловік вчинив стрілянину. За словами очевидців, чоловік з пляшкою пива в руці несподівано дістав пістолет і вистрілив у місцевого жителя, який наближався до нього. Після цього нападник відкрив вогонь по групі чоловіків, а потім втік з місця події.