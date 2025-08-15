В России жестоко расправились с федеральным судьей. Убийца мог воевать против Украины (фото)

По некоторым данным, он приехал в отпуск с войны против Украины

В городе в Камышин Волгоградской области России 14 августа жестоко убили федерального судью местного городского суда Василия Ветлугина. В убийстве на почве ревности подозревают мужа его секретарши 47-летнего жителя Камышина Сергея Кибальникова.

Жуткие подробности убийства

Об этом сообщают росСМИ. Они публикуют жуткие подробности убийства. Убийца подкараулил судью вечером возле Камышинского районного суда, расстрелял из карабина "Сайга", отрезал своей жертве половой орган и вложил судье в рот. После этого он воткнул нож ему в глаз.

Внимание! Кадры не рекомендованы к просмотру лицам до 18 лет и людям с неустойчивой психикой

На место сразу же прибыла полиция

Убийца ждал полицию рядом с жертвой

Василий Ветлугин

Подозреваемый сдался полиции

Подозреваемый задержан. Некоторые паблики указывают, что Кибальников — участник "СВО" (так россияне называют свою войну против Украины), который приехал в отпуск.

Сергей Кибальников

"Медиазона" уточняет, что расправившись с судьей, Кибальников не стал скрываться. Он дождался полицию и был арестован. В сети публикуют его фото. 40-летняя Елена Кибальникова работала секретарем у судьи Ветлугина.

Убийца — муж секретаря суда, периодически избивал ее, в синяках приходила на работу, а уж любовница она судьи или нет я не знаю, — заявил один из местных жителей

Что известно о Сергее Кибальникове

Сергей Кибальников с 1999 по 2016 годы занимался бизнесом в Камышине — специализировался на транспортных перевозках. В марте 2024 года мужчина возобновил деятельность как индивидуальный предприниматель в той же сфере. Кибальникова подозревают в убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении оружия.

По данным РБК и Baza, подозреваемый — участник войны против Украины. В следственном комитете РФ утверждают, что мужчина якобы "занимается коммерческой деятельностью".

В сети не удивлены зверствами "героя СВО"

В сети пишут, что не удивлены таким поведением "героя СВО". Прогнозируют, что по мере того, как россияне будут возвращаться с войны против Украины, случаев жестокости и нарушения закона с их стороны будет все больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 23 мая на территории железнодорожного вокзала в городе Россошь Воронежской области, мужчина устроил стрельбу. По словам очевидцев, мужчина с бутылкой пива в руке неожиданно достал пистолет и выстрелил в приближавшегося к нему местного жителя. После этого нападающий открыл огонь по группе мужчин, а затем скрылся с места происшествия.