Дрон РФ ударив по автобусу з людьми під Херсоном, багато жертв (оновлено)

Серед поранених чимало літніх людей

Російські військові дроном атакувала маршрутку в передмісті Херсона, який знаходиться біля лінії фронту. Відомо про щонайменше двох загиблих та шістнадцятьох поранених — у момент атаки всередині були пасажири.

Херсонська облпрокуратура повідомила, що атака сталась о 8:30 ранку. Відкрите кримінальне провадження щодо вчинення військового злочину. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що загиблі — двоє чоловіків. Кількість жертв збільшилась з моменту першого повідомлення до 16 осіб.

Росія атакувала маршрутку у передмісті Херсона

Серед 16 постраждалих, двоє мають тяжкі травми. Загалом у тих, хто перебував в автобусі — мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Одна з постраждалих у тяжком стані — 66-річна жінка. В неї закрита черепно-мозкова травма, перелам ключиці, уламкові поранення. Відомо також, що ще одна постраждала літня жінка має 75 років. В неї контузія, поранення плеча та коліна.

Також відомо про чотирьох поранених чоловіків, віком 23, 61, 69 та 83 роки. Найсильніше серед них постраждав 83-річний чоловік — множинні поранення грудної клітини та черевної порожнини, повідомляють в міській адміністрації. Постраждалих ушпиталили та дообстежують. Про інших постраждалих наразі додаткової інформації не надходило.

UPD: При спробі поліцейськими дістати із салону автобуса тіла загиблих відбулося повторне влучення FPV-дрону — троє співробітників поліції отримали контузії.

