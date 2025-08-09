Дрон РФ ударил по автобусу с людьми под Херсоном, много жертв (обновлено)

Среди раненых немало пожилых людей

Российские военные дроном атаковала маршрутку в пригороде Херсона, который находится у линии фронта. Известно о минимум двух погибших и шестнадцати раненых — в момент атаки внутри были пассажиры.

Херсонская облпрокуратура сообщила, что атака произошла в 8:30 утра. Открыто уголовное производство по совершению военного преступления. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что погибшие — двое мужчин. Число жертв увеличилось с момента первого сообщения до 16 человек.

Среди 16 пострадавших, двое имеют тяжелые травмы. В общем, у находившихся в автобусе — минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии – 66-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, перелом ключицы, ранения осколками. Известно также, что еще одна пострадавшая пожилая женщина имеет 75 лет. У нее контузия, ранение плеча и колена.

Также известно о четырех раненых мужчинах в возрасте 23, 61, 69 и 83 года. Сильнее всего пострадал 83-летний мужчина — множественные ранения грудной клетки и брюшной полости, сообщают в городской администрации. Пострадавших госпитализировали и дообследуют. О других пострадавших пока дополнительная информация не поступала.

UPD: При попытке полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона — трое сотрудников полиции получили контузии.

