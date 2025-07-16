У Росії розстріляли непереможного чемпіона: момент потрапив на відео

У РФ кажуть, що злочин ніяк не пов’язаний із спортом

У ніч на середу, 16 липня, в Махачкалі (Республіка Дагестан, РФ) невідомі відкрили стрілянину з пневматичної зброї по бійцю ММА Тимуру Хізрієву. Спортсмена госпіталізували з множинними пораненнями.

Про це повідомляє Р-Спорт. Інцидент стався біля під’їзду багатоквартирного будинку, порушено кримінальну справу.

"Прокуратура Республіки Дагестан поставила на контроль хід розслідування кримінальної справи, порушеної за ч. 2 ст. 213 КК РФ (хуліганство). За попередніми даними, кілька осіб, за попередньою змовою, з хуліганських спонукань зробили постріли з травматичної зброї в місцевого жителя, заподіявши останньому тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні місцевої прокуратури.

Мотивом злочину стали боргові зобов’язання. Конфлікт нібито не пов’язаний зs спортом.

"Конфлікт на ґрунті боргових зобов’язань, і не пов’язаний зі спортом", — цитує представника МВС Дагестану Р-Спорт.

Додамо, спортсмену серйозно пошкодили руку. При цьому лікарі змогли стабілізувати його стан.

В останньому бою Хізрієв здолав Брендана Лохнейна та став чемпіоном PFL

Хізрієв на цей час виступає у відомому промоушені Professional Fighters League (PFL). Щобільше, він є чемпіоном організації у напівлегкій вазі (до 66 кг). На його рахунку 18 перемог за відсутності поразок.

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