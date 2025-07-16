В России расстреляли непобедимого чемпиона: момент попал на видео

В РФ говорят, что преступление никак не связано со спортом

В ночь на среду, 16 июля, в Махачкале (Республика Дагестан, РФ) неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия по бойцу ММА Тимуру Хизриеву. Спортсмена госпитализировали со множественными ранениями.

Об этом сообщает Р-Спорт. Инцидент произошел возле подъезда многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело.

"Прокуратура Республики Дагестан поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По предварительным данным, несколько лиц, по предварительному сговору, из хулиганских побуждений произвели выстрелы из травматического оружия в местного жителя, причинив последнему телесные повреждения", – говорится в сообщении местной прокуратуры.

Мотивом преступления стали долговые обязательства. Конфликт якобы не связан со спортом.

"Конфликт на почве долговых обязательств, произошедшее не связано со спортом", – цитирует представителя МВД Дагестана Р-Спорт.

Добавим, спортсмену серьезно повредили руку. При этом врачи сумели стабилизировать его состояние.

В последнем бою Хизриев одолел Брендана Лохнейна и стал чемпионом PFL

Хизриев на данный момент выступает в известном промоушене Professional Fighters League (PFL). Более того, он является чемпионом организации в полулегком весе (до 66 кг). На его счету 18 побед при отсутствии поражений.

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