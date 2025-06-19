У Дніпрі хлопчик знущався з голуба: відео вразило українців

Картина не для слабодухих людей

У мережі поширюється шокуюче відео з Дніпра. На кадрах видно, як хлопчик десяток разів б'є голуба головою об смітник.

За словами користувачів, інцидент стався у дворі на вулиці Перемоги. Відео публікують у місцевих телеграм-каналах.

Також на кадрах бачимо іншого хлопчика, дещо меншого за роками. Дитина просто спостерігала за жорстокою картиною.

Увага!!! Чутливий контент.

Відео швидко стало вірусним — соцмережі буквально вибухнули коментарями. Українці вражені жорстокістю дитини, адже на відео видно, що хлопець робить це свідомо і без жодних ознак співчуття.

Дехто відреагував на інцидент нецензурними словами. Коментарів просто сотні й всі засуджують поведінку хлопчика.

У коментарях люди закликають встановити особу дитини та вжити заходів. Вважають, що це відео потрібно передати до поліції.

"Такі матеріали потрібно передавати до ювенальної поліції. Вони можуть встановити особи цих діточок і їх батьків. І провести належну роботу з ними", — пише одна з користувачів.

Нагадаємо, в Україні жорстоке поводження з тваринами карається законом. За такі дії можуть передбачатися як адміністративні, так і кримінальні покарання.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Дніпра ростуть помідори у найнесподіванішому місці. Відео розлетілося мережею.