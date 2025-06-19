В Днепре мальчик издевался над голубем: видео поразило украинцев

Картина не для слабонервных людей

В сети распространяется шокирующее видео с Днепра. На кадрах видно, как мальчик десяток раз бьет голубя головой об урну.

По словам пользователей, инцидент произошел во дворе на улице Победы. Видео публикуют в местных телеграм-каналах.

Также на кадрах видим другого мальчика, несколько меньшего по годам. Ребенок просто наблюдал за жестокой картиной.

Внимание!!! Чувствительный контент.

Видео быстро стало вирусным – соцсети буквально взорвались комментариями. Украинцы поражены жестокостью ребенка, ведь на видео видно, что парень делает это сознательно и без признаков сострадания.

Некоторые отреагировали на инцидент нецензурными словами. Комментариев просто сотни и все осуждают поведение мальчика.

В комментариях люди призывают установить личность ребенка и принять меры. Считают, что это видео нужно передать в полицию.

"Такие материалы нужно передавать в ювенальную полицию. Они могут установить личности этих детишек и их родителей. И провести должную работу с ними", — пишет один из пользователей.

Напомним, в Украине жестокое обращение с животными наказывается законом. За такие действия могут быть предусмотрены как административные, так и уголовные наказания.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Днепра растут помидоры в самом неожиданном месте. Видео разлетелось по сети.