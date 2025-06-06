Наслідки атаки на Київ: частина міста без світла, троє рятувальників загинули (фото)

Столиця пережила ще одну ворожу масовану атаку

У ніч на 6 червня Росія завдала масованого удару по Києву, цілеспрямовано атакуючи цивільну та критичну інфраструктуру. Внаслідок атаки частина столиці залишилася без світла, а під час ліквідації наслідків загинули рятувальники.

Як повідомили у ДСНС, під час виконання службових обов’язків у Києві загинуло троє рятувальників, ще дев’ятеро отримали поранення, серед них є важкі. Медики борються за їхні життя.

"Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби — ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям", — повідомили в ДСНС.

У Києві загинуло троє рятувальників

Також серйозно постраждала енергетична інфраструктура столиці. За даними ДТЕК, через російські обстріли без електропостачання залишилися 2 167 родин на лівому березі Києва.

"Київ: повертаємо світло після нічної атаки. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну домівку", — зазначили в енергокомпанії.

Аварійні служби продовжують працювати в посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки атаки. Попередньо електроенергію планують відновити протягом доби.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві зросла кількість загиблих через російську атаку. Як зараз виглядає один з пошкоджених будинків.