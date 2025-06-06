Последствия атаки на Киев: часть города без света, трое спасателей погибли (фото)

Столица пережила еще одну вражескую массированную атаку

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву, целенаправленно атакуя гражданскую и критическую инфраструктуру. В результате атаки часть столицы осталась без света, а во время ликвидации последствий погибли спасатели.

Как сообщили в ГСЧС, во время исполнения служебных обязанностей в Киеве погибли трое спасателей, еще девять получили ранения, среди них тяжелые. Медики борются за их жизнь.

"Этой ночью ракеты, беспилотники целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре. На каждый вызов о помощи выезжали экстренные службы — ГСЧС и полиция. К сожалению, снова потери в семье МВД. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли три спасателя ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям", — сообщили в ГСЧС.

В Киеве погибли трое спасателей

Также всерьез пострадала энергетическая инфраструктура столицы. По данным ДТЭК, из-за российских обстрелов без электроснабжения остались 2 167 семей на левом берегу Киева.

"Киев: возвращаем свет после ночной атаки. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждый дом", — отметили в энергокомпании.

Аварийные службы продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия атаки. Предварительно электроэнергию планируют восстановить в течение суток.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве выросло количество погибших из-за российской атаки. Как сейчас выглядит один из поврежденных домов.