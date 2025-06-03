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Росіяни атакували Суми забороненими снарядами. Жахливі наслідки обстрілу (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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На місце оперативно прибули рятувальники Новина оновлена 03 червня 2025, 11:32
На місце оперативно прибули рятувальники. Фото ДСНС України

Серед постраждалих двоє дітей

Удар по Сумах росіяни завдали близько 9:20 у вівторок, 3 червня. По місту було п'ять влучань, за попередніми даними — з засобів ураження РСЗВ дальньої дії. Кількість загиблих зросла до трьох людей, серед постраждалих діти.

За даними Сумської ОВА, поранено близько 20 людей, серед них 17-річна дитина. Деякі з поранених перебувають у важкому стані. Пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки.

Кількість загиблих зросла

У ДСНС України повідомили, що кількість загиблих зросла до трьох людей. Окрім удару по авто, в іншому мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і займання. Також пошкоджено три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні.

Удару могло бути завдано касетними боєприпасами

Як пише "Кордон Медіа", попередньо, росіяни атакували місто РСЗВ з касетами. Якщо факт використання росіянами касетних боєприпасів у густонаселеному районі міста підтвердиться — цей удар може кваліфікуватися як воєнний злочин. Серед поранених 3-річна дитина, повідомив "Суспільному" заступник міського голови Станіслав Поляков.

"Кордон Медіа" публікує кадри з місця удару. Закривавлені цивільні люди лежать на землі, їм допомагають рятувальні служби.

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Як повідомляв "Телеграф", на світанку 3 червня росіяни атакували Одесу. Через обстріл, за попередньою інформацією, постраждали чотири людини. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Крім того, в приватному секторі згоріли дві автівки, постраждали гаражі та будинки.

Теги:
#Суми #Діти #Загиблі #Атака #РСЗВ