Россияне атаковали Сумы запрещенными снарядами. Ужасные последствия обстрела (фото и видео)

Среди пострадавших двое детей

Удар по Сумам россияне нанесли около 9:20 во вторник, 3 июня. По городу было пять попаданий, по предварительным данным — из средств поражения РСЗО дальнего действия. Число погибших возросло до трех человек, среди пострадавших дети.

По данным Сумской ОВА, ранены около 20 человек, среди них 17-летний ребенок. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. Повреждены медицинские учреждения, автомобили и дома.

Число погибших возросло

В ГСЧС Украины сообщили, что количество погибших возросло до трех человек. Кроме удара по автомобилю, в другом микрорайоне поврежден многоквартирный дом – без масштабных разрушений и возгорания. Также повреждены три частных дома, складское здание, гараж, четыре автомобиля и одно из зданий больницы.

Удар мог быть нанесен кассетными боеприпасами

Как пишет "Кордон Медіа", предварительно, россияне атаковали город из РСЗО с кассетами. Если факт использования россиянами кассетных боеприпасов в густонаселенном районе города подтвердится, этот удар может квалифицироваться как военное преступление. Среди раненых 3-летний ребенок, сообщил "Суспільному" заместитель городского головы Станислав Поляков.

"Кордон Медіа" публикует кадры с места удара. Окровавленные гражданские лежат на земле, им помогают спасательные службы.

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Как сообщал "Телеграф", на рассвете 3 июня россияне атаковали Одессу. Из-за обстрела, по предварительной информации, пострадали четыре человека. По разным адресам вспыхнули пожары. Самая масштабная была в складских помещениях с продуктами питания. Кроме того, в частном секторе сгорели два автомобиля, пострадали гаражи и дома.