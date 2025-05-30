"Чупакабра повернулась?" Загадкова жорстока істота сполохала селян під Львовом

Селян закликають бути обережними

На Львівщині невідомий звір повбивав купу курей у селі. Масову загибель зафіксували у кількох домогосподарствах.

Про це повідомляє видання "Варта1", спираючись на слова власниці курей пані Дарії. Вона каже, що інцидент стався у селі Липники зранку 30 травня.

"У всіх курей відірвані голови, а три з них зникли безслідно", — сказала господарка.

За її словами, біля місця з вбитими курами вона не виявила ознак проникнення на територію. Тобто немає підкопів, діри в огорожі, слідів лап чи розкиданого пір'я.

"Загорожа висока — собака перестрибнути не міг би", — додає Дарія.

До того ж жінка пригадує, що нещодавно схожий випадок стався і з її сусідами, де хтось вбив павичів та куріпок, відірвавши їм голови. Наразі мешканці села намагаються не залишати птахів без нагляду, а на ніч закривати їх у курниках.

Водночас у мережі українці вже почали жартувати про повернення загадкової чупакабри, якою лякали селян майже 10 років назад. Однак дехто наголосив, що такі вбивства птахів характерні для куниць та тхорів. До слова, ці тварини дуже активні та легко пролазять через найменші дірки чи отвори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що небезпечний хижак прогулювався жвавим мікрорайоном Запоріжжя і шукав здобич.