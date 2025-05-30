Укр

"Чупакабра вернулась?" Загадочное жестокое существо напугало селян под Львовом

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Во Львове неизвестное животное поотрывало курам головы Новость обновлена 30 мая 2025, 18:50
Во Львове неизвестное животное поотрывало курам головы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Селян призывают быть осторожными

На Львовщине неизвестный зверь убил кучу кур в селе. Массовая гибель была зафиксирована в нескольких домохозяйствах.

Об этом сообщает издание "Варта1", опираясь на слова владелицы кур госпожи Дарьи. Она говорит, что инцидент произошел в селе Липники утром 30 мая.

"У всех кур оторваны головы, а три из них исчезли бесследно", — сказала хозяйка.

По ее словам, у места с убитыми курами она не обнаружила признаков проникновения на территорию. То есть нет следов проникновения, дыры в ограждении, следов лап или разбросанных перьев.

"Ограда высокая — собака перепрыгнуть не могла бы", — добавляет Дария.

К тому же женщина вспоминает, что недавно подобное случилось и с ее соседями, где кто-то убил павлинов и куропаток, оторвав им головы. Жители села стараются не оставлять птиц без присмотра, а на ночь закрывать их в курятниках.

В то же время в сети украинцы уже начали шутить о возвращении загадочной чупакабры, которой пугали селян почти 10 лет назад. Однако некоторые отметили, что такие убийства птиц характерны для куниц и хорьков. К слову, эти животные очень активны и легко пролезают через малейшие дырки или отверстия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опасный хищник прогуливался по оживленному микрорайону Запорожья и искал добычу.

Теги:
#Львовская область #Куры #Зверь #Чупакабра