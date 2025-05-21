В мережі з'явилося фото вбитого Портнова

Нападника розшукують

Інформація про вбивство Андрія Портнова в Іспанії сколихнула Україну. В мережі з'явилося фото з місця, де застрелили ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича.

На фото чоловік, схожий на Портнова, лежить поруч з машиною. Він вдягнений у білу футболку та шорти, під ним можна побачити кров.

Увага! Кадр є важким для сприйняття та не рекомендований для перегляду особам до 18 років та людям з нестійкою психікою

Вбивство Андрія Портнова — що відомо

"Українська правда" з посиланням на власні джерела підтвердила вбивство Портнова. За даними видання, його застрелили о 9:15 біля воріт Американської школи в заможному муніципалітеті Мадрида — Посуело.

За даними місцевих ЗМІ, Портнов отримав чотири кульових поранення і помер від травм, несумісних з життям. Нападник, що чекав на Портнова на мотоциклі, вистрілив жертві в спину. Одна куля потрапила в область шиї, потерпілий впав обличчям вниз. Після цього зловмисник здійснив контрольний постріл у голову.

Портнов саме вів своїх дітей до школи, коли його вбили. Нападник втік, зараз його розшукує поліція. Шукають високого чоловіка худорлявої статури.

Як повідомляв "Телеграф", у 2022 році 29-річний син Портнова вирушив за кордон під виглядом волонтера і так і не повернувся. Портнов-молодший перетнув кордон із Польщею разом із 23-річним Іваном Піддубновим — племінником Андрія Портнова та сином його сестри Юлії Піддубнової.