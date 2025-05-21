В сети появилось фото убитого Портнова

Напавшего разыскивают

Информация об убийстве Андрея Портнова в Испании всколыхнула Украину. В сети появилось фото с места, где был застрелен экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича.

На фото мужчина, похожий на Портнова, лежит рядом с машиной. Он одет в белую футболку и шорты, под ним можно увидеть кровь.

Внимание! Кадр тяжелый для восприятия и не рекомендован для просмотра лицам до 18 лет и людям с неустойчивой психикой

Убийство Андрея Портнова — что известно

"Украинская правда" со ссылкой на собственные источники подтвердила убийство Портнова. По данным издания, его застрелили в 9:15 21 мая у ворот Американской школы в муниципалитете Мадрида Посуэло.

По данным местных СМИ, Портнов получил четыре пулевых ранения и скончался от травм, несовместимых с жизнью. Киллер, ожидавший Портнова на мотоцикле, выстрелил жертве в спину. Одна пуля попала в область шеи, пострадавший упал лицом вниз. После этого злоумышленник произвел контрольный выстрел в голову.

Портнов вел своих детей в школу, когда его убили. Напавший скрылся, сейчас его разыскивает полиция. Ищут высокого мужчину худощавого телосложения.

Как сообщал "Телеграф", в 2022 году 29-летний сын Портнова отправился за границу под видом волонтера и так и не вернулся. Портнов-младший пересек границу с Польшей вместе с 23-летним Иваном Пиддубновым — племянником Андрея Портнова и сыном его сестры Юлии Пиддубновой.