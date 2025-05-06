На Київщині чоловік зґвалтував 13-річну дочку своєї співмешканки

Кривдник скористався моментом усамітнення та поліз до дівчинки

У Київській області чоловіку, який, ймовірно, зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки, повідомили про підозру. Злочин стався на початку минулого місяця в одному із сіл Вишгородського району.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини. До правоохоронців звернулася мати дитини, яка розповіла про жахливий інцидент.

Поліціянти встановили, що 50-річний чоловік залишився наодинці з дівчинкою в будинку за місцем їхнього проживання. Він скористався цією нагодою та беззарадним станом дитини та роздягнув її. Після чого вчинив щодо дівчинки дії сексуального характеру проти її волі.

Слідчі оперативно провели необхідні слідчі дії та зібрали речові докази, що підтверджують причетність чоловіка до злочину. Наразі йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Підозрюваний

Раніше "Телеграф" писав, що поліція Києва затримала ще двох нападників, які на Гідропарку у столиці побили військового. Вже затримано чотирьох учасників злочину.