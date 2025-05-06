На Киевщине мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы

Обидчик воспользовался моментом уединения и полез к девочке

В Киевской области мужчине, который, вероятно, изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы, сообщили о подозрении. Преступление произошло в начале прошлого месяца в одном из сел Вышгородского района.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины. К правоохранителям обратилась мать ребенка, который рассказал об ужасном инциденте.

Полицейские установили, что 50-летний мужчина остался один на один с девочкой в доме по месту их проживания. Он воспользовался этой возможностью и беспомощным состоянием ребенка и раздел ее. После чего совершил в отношении девочки действия сексуального характера против ее воли.

Следователи оперативно провели необходимые следственные действия и собрали вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению. В настоящее время ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Подозреваемый

Ранее "Телеграф" писал, что полиция Киева задержала еще двух нападавших, которые на Гидропарке в столице избили военного. Уже задержаны четыре участника преступления.