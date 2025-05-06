На Киевщине мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы
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Обидчик воспользовался моментом уединения и полез к девочке
В Киевской области мужчине, который, вероятно, изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы, сообщили о подозрении. Преступление произошло в начале прошлого месяца в одном из сел Вышгородского района.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины. К правоохранителям обратилась мать ребенка, который рассказал об ужасном инциденте.
Полицейские установили, что 50-летний мужчина остался один на один с девочкой в доме по месту их проживания. Он воспользовался этой возможностью и беспомощным состоянием ребенка и раздел ее. После чего совершил в отношении девочки действия сексуального характера против ее воли.
Следователи оперативно провели необходимые следственные действия и собрали вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению. В настоящее время ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет).
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
Ранее "Телеграф" писал, что полиция Киева задержала еще двух нападавших, которые на Гидропарке в столице избили военного. Уже задержаны четыре участника преступления.