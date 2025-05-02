Річниця трагедії в Одесі не обійшлася без заворушень - поранені поліцейські (фото, відео)

Це сталося в одинадцяту річницю заворушень в Одесі

В Одесі на Куликовому полі стався збройний інцидент: чоловік напав із ножами на поліцейських, які забезпечували громадський порядок. У результаті двоє правоохоронців отримали ножові поранення, а сам нападник — вогнепальні поранення в обидві ноги.

Як повідомили в поліції, з метою припинення нападу та затримання зловмисника один із поліцейських застосував табельну зброю. Постраждалих госпіталізовано, слідчі дії тривають. Відомості внесено до ЄРДР за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.

"З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника. Нападника з пораненнями госпіталізовано. Також унаслідок отриманих ножових поранень госпіталізовано поліцейських", — дописали правоохоронці. У соціальних мережах пишуть, що патрульний прострелив нападнику обидві ноги.

Подія відбулася на тлі посилених заходів безпеки з нагоди 2 травня — у цей день 2014 року під час масових заворушень і пожежі в Будинку профспілок в Одесі загинули 48 людей, з них 42 — у вогні.

Тоді на Соборній площі в Одесі відбулася мирна хода "За єдність України", організована футбольними вболівальниками та учасниками "Євромайдану". Захід мав на меті підтримати територіальну цілісність держави на тлі анексії Криму та загострення ситуації на Донбасі. Водночас проросійські активісти намагалися зірвати акцію, виступаючи за федералізацію або навіть відокремлення Одещини від України. Їхні дії були спричинені російською пропагандою та ескалацією конфлікту після захоплення Криму.