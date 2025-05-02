Годовщина трагедии в Одессе не обошлась без заворушек — ранены полицейские (фото, видео)

Это произошло в одиннадцатую годовщину беспорядков в Одессе

В Одессе на Куликовом поле произошел вооруженный инцидент: мужчина напал с ножами на полицейских, обеспечивавших общественный порядок. В результате двое стражей порядка получили ножевые ранения, а сам нападающий — огнестрельные ранения в обе ноги.

Как сообщили в полиции, с целью пресечения нападения и задержания злоумышленника один из полицейских применил табельное оружие. Пострадавшие госпитализированы, следственные действия продолжаются. Ведомости внесены в ЕРДР по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

"С целью отражения нападения и задержания правонарушителя, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие в отношении нападающего. Нападающий с ранениями госпитализирован. Также в результате полученных ножевых ранений госпитализированы полицейские", — дописали правоохранители. В социальных сетях пишут, что патрульный прострелил нападающему обе ноги.

Событие произошло на фоне усиленных мер безопасности по случаю 2 мая — в этот день 2014 во время массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибли 48 человек, из них 42 — в огне.

Тогда на Соборной площади в Одессе состоялось мирное шествие "За единство Украины", организованное футбольными болельщиками и участниками "Евромайдана". Мероприятие имело целью поддержать территориальную целостность государства на фоне аннексии Крыма и обострения ситуации на Донбассе. В то же время, пророссийские активисты пытались сорвать акцию, выступая за федерализацию или даже отделение Одесщины от Украины. Их действия были вызваны российской пропагандой и эскалацией конфликта после захвата Крыма.